Опасно ли хрустеть пальцами

В определенных случаях это может быть очень вредно

Врачи развеивают миф о вреде хруста пальцами. Специалисты сообщают, что при отсутствии определенных проблем со здоровьем такая привычка не считается опасной.

«Наличие характерного звука, возникающего при хрусте пальцами, не означает, что таким образом хрустят ваши суставы. Так лопаются пузырьки газа в суставной полости, потому такой процесс безобиден для здоровья», — сообщают ревматологи.

Суставы от этого не изнашиваются, а костные структуры не повреждаются, поэтому привычку, если таковая у человека есть, можно оставить. Единственное, когда подобные манипуляции нежелательны, — это наличие патологических процессов (например, артрита, воспаления, болей, ограниченной подвижности суставов). Иначе неприятностей со здоровьем от подобной «разминки» только прибавится.

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