Выросшая косточка на большом пальце стопы, она же вальгусная деформация первого пальца стопы, представляет собой не только эстетическое неудобство, но и становится причиной дискомфорта и болей в ногах.
Порядка 70% женщин среднего и старшего возраста сталкиваются с этой проблемой. Во многом деформация стопы зависит от наследственного фактора, но при этом она также усугубляется внешним воздействием — ношением узких туфель и обуви на высоком каблуке. Если на стопах ваших мамы и бабушки выпирают косточки, вероятно, такое случится и с вами, поэтому к ногам стоит относиться с большим вниманием.
Повышается риск формирования патологии и при врожденной слабости соединительной ткани, плоскостопии — особенно поперечном, лишнем весе, длительных статических нагрузках, при наличии травм и некоторых ревматологических заболеваний, а также при гормональных изменениях, например менопаузе.
«Обычно начальные признаки патологии появляются в 30—40 лет — деформируются первые пальцы, затем к ним присоединяется изменение средних и пятого пальцев. Проблемы у обладателей злосчастной косточки не только косметические. Больные жалуются на боли в стопе, на то, что сложно подобрать обувь, что ноги быстро устают при ходьбе. Кроме того, вальгусная деформация стоп часто сопровождается образованием болезненных мозолей и натоптышей», — говорит травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Павел Павлов.
К сожалению, добиться особых улучшений от консервативного лечения с использованием различного вида вкладышей, распорок, стелек, физиотерапии, ортопедической обуви пациентам не удается, поэтому в какой-то момент все же приходится задумываться об оперативном вмешательстве.
Если ваши стопы уже начали деформироваться, стоит скорее показаться врачу и обсудить варианты сохранения здоровья ног и поддержания качества жизни в вашем случае.
