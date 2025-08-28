У 70% женщин со временем вырастает косточка на стопе

Что помогает при вальгусной деформации

Выросшая косточка на большом пальце стопы, она же вальгусная деформация первого пальца стопы, представляет собой не только эстетическое неудобство, но и становится причиной дискомфорта и болей в ногах.

Порядка 70% женщин среднего и старшего возраста сталкиваются с этой проблемой. Во многом деформация стопы зависит от наследственного фактора, но при этом она также усугубляется внешним воздействием — ношением узких туфель и обуви на высоком каблуке. Если на стопах ваших мамы и бабушки выпирают косточки, вероятно, такое случится и с вами, поэтому к ногам стоит относиться с большим вниманием.

Повышается риск формирования патологии и при врожденной слабости соединительной ткани, плоскостопии — особенно поперечном, лишнем весе, длительных статических нагрузках, при наличии травм и некоторых ревматологических заболеваний, а также при гормональных изменениях, например менопаузе.

«Обычно начальные признаки патологии появляются в 30—40 лет — деформируются первые пальцы, затем к ним присоединяется изменение средних и пятого пальцев. Проблемы у обладателей злосчастной косточки не только косметические. Больные жалуются на боли в стопе, на то, что сложно подобрать обувь, что ноги быстро устают при ходьбе. Кроме того, вальгусная деформация стоп часто сопровождается образованием болезненных мозолей и натоптышей», — говорит травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Павел Павлов.

К сожалению, добиться особых улучшений от консервативного лечения с использованием различного вида вкладышей, распорок, стелек, физиотерапии, ортопедической обуви пациентам не удается, поэтому в какой-то момент все же приходится задумываться об оперативном вмешательстве.

Если ваши стопы уже начали деформироваться, стоит скорее показаться врачу и обсудить варианты сохранения здоровья ног и поддержания качества жизни в вашем случае.

Читайте также: Как сформировать балетную осанку дома.

Смотрите еще: Признаки косолапости у ребенка.