Репчатый лук помогает снижать холестерин

Результаты могут быть заметны уже спустя месяц

Бороться с повышенным холестерином, провоцирующим атеросклероз, врачи советуют в первую очередь при помощи коррекции питания. Каждый пациент с отклонениями анализа от нормы получает брошюру, где расписано, каких продуктов должно быть в рационе больше, что можно есть в умеренном количестве, а от какой еды стоит воздержаться.

Одним из таких продуктов, способствующих снижению холестерина, считается красный репчатый лук. Ученые провели исследование с пациентами, имеющими проблемы с холестерином. Участникам эксперимента давали луковую пудру, которая снижала количество липопротеинов низкой плотности, а вот липопротеины высокой плотности поддерживала на более высоком уровне. Спустя месяц «луковой терапии» было установлено, что показатели «плохого» холестерина стали ниже на 11,2%, а еще через месяц уже на 20,3% в сравнении со значениями холестерина у людей, входящих в контрольную группу.

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