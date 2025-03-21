В чем разница между пищевыми волокнами и клетчаткой

Какую пользу они оказывают организму

Пищевые волокна и клетчатка — это вовсе не одно и то же. Чем же они отличаются друг от друга?

Пищевыми волокнами называются все составляющие растительной пищи, которые не перевариваются при помощи ферментов человека. Эти неперевариваемые компоненты делятся на растворимые волокна, растворяющиеся водой и образующие гелеобразную консистенцию, и нерастворимые волокна — их вода не растворяет и они способны увеличивать объем стула.

«Клетчатка является частью нерастворимых пищевых волокон. По большей части она присутствует в растительной оболочке — фруктовой или овощной кожуре, в оболочке злаковых и бобовых. Клетчаткой называют разновидность пищевых волокон, но не все пищевые волокна есть клетчатка», — объясняют диетологи.





Наличие в ежедневном рационе пищевых волокон позволяет улучшить процессы желудочно-кишечного тракта — нерастворимой клетчаткой увеличивается объем каловых масс и предотвращаются запоры, растворимыми волокнами оздоравливается микрофлора кишечника, потому что они помогают повысить количество полезных бактерий.

Также растворимым волокнам удается снижать концентрацию «вредного» холестерина, а клетчатке держать артериальное давление под контролем — все это важно для здоровья сердца и сосудов.

«Растворимыми волокнами осуществляется замедление всасывания глюкозы, что в особенности ценно при сахарном диабете», — отмечают врачи.

Пищевые волокна продлевают насыщение и сдерживают аппетит, что важно для поддержания оптимальной массы тела. Согласно некоторым исследованиям, заслугой пищевых волокон является свойство снижать риски онкопоражений толстого кишечника.

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