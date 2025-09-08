Когда выпадение ресниц считается патологическим

Обновление волосков — часть естественного цикла

Ресницы растут и обновляются циклично. В норме часть ресниц постоянно находится в фазе роста, часть — в переходной и фазе покоя. И со временем некоторые ресницы выпадают, чтобы освободить место новым. Естественное выпадение ресниц — это составляющая нормального цикла. Но бывают случаи, когда выпадение усиливается и свидетельствует о каких-либо проблемах или заболеваниях.

В среднем за день люди теряют небольшое количество ресниц — примерно от одной до пяти штук. У многих выпадение незаметно, но при более активном обновлении может казаться, что ресницы покидают свое место с особой интенсивностью.

Спровоцировать усиленное выпадение ресниц могут стресс, болезнь, физическое или психологическое перенапряжение, операция, гормональные изменения (беременность и послеродовой период), болезни щитовидной железы, применение некоторых контрацептивов, дефицит питательных веществ (например, нехватка железа). Прием определенных лекарств также способен давать такой побочный эффект. Причина может быть и в возрастных изменениях: с годами цикл роста ресниц и скорость смены фолликулов могут замедляться.





«Иногда ресницы выпадают из-за воспалительных и кожных проблем век, например: конъюнктивита, блефарита и демодекоза, себорейного дерматита, аллергического контактного дерматита, хронических инфекций, грибковых или бактериальных воспалений. Порой проблема бывает связана с аутоиммунными состояниями, травмами или вредными привычками: постоянным трением глаз, агрессивным удалением макияжа, использованием щипчиков для ресниц и слишком частым наращиванием», — говорят трихологи.

Как распознать патологическое выпадение ресниц:

• Выпадение ресниц происходит асимметрично. Например, на одном веке заметна сильная редкость или очаги выпадения.

• Появились болезненность, покраснение, припухлость век, выделения, ухудшилось зрение.

• Выпадение длится долго, независимо от мер по уходу, или сопровождается зудом, жжением и раздражением.

• Наметились необычные очаги обесцвечивания, ломкость ресниц, ресницы удаляются целыми пучками.

• Наблюдается потеря ресниц после начала приема нового лекарства или после сильного стресса, и это сохраняется дольше нескольких недель.

Если картина с выпадением ресниц напоминает патологию, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы установить точную причину явления и подобрать правильное лечение.

