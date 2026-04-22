Ранний признак инсульта появляется еще за неделю до удара

Предвестником катастрофы называют атаксию

При инсульте мозг лишается необходимых ему кислорода и питательных веществ, что отражается на основных функциях, присущих организму. Поэтому при развитии сосудистой катастрофы важно действовать как можно быстрее: от своевременности оказания помощи зависит жизнеспособность пациента.

Инсульт не всегда происходит внезапно. Бывают клинические картины, когда симптоматика, указывающая на его приближение, проявляется за неделю до несчастного случая.

«Большая часть инсультов — порядка 80% — это ишемические инсульты, когда артерия головного мозга закупоривается тромбом или атеросклеротической бляшкой. Перед таким инсультом часто происходит мини-инсульт — транзиторная ишемическая атака, когда кровоснабжение в участке мозга нарушается временно. Это состояние имеет схожую с инсультом симптоматику, но продолжительность транзиторной ишемической атаки недолгая — до нескольких минут, а главное, она не вызывает в мозге повреждений», — информируют неврологи.

Предупреждающим сигналом транзиторной ишемической атаки называют внезапную атаксию — это сложности с мышечным контролем, порождающие неуклюжесть движений. У человека могут возникнуть какие-то затруднения при ходьбе и с удержанием равновесия. При этом также фиксируются приступы головокружения и нарушения координации.

Заметив подобное, нужно сразу обратиться к медикам, чтобы предотвратить надвигающийся полноценный и угрожающий инсульт.

