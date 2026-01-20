Что становится причиной инсульта в молодом возрасте

Спровоцировать катастрофу может не только наследственный фактор

Если ближайшие родственники, в особенности по линии матери, страдали от гипертонической болезни, имели аритмию, сталкивались с инфарктом или иной сердечно-сосудистой патологией, то у человека, даже в молодом возрасте, повышена вероятность инсульта — отягощенная наследственность считается ключевым фактором развития недуга.

«Помимо этого, человек сам может спровоцировать инсульт, если ведет малоподвижный образ жизни и не занимается физическими упражнениями. При гиподинамии нарушается кровообращение и увеличиваются риски тромбообразования и последующего инсульта при отрыве тромба», — сообщают неврологи.

Серьезная опасность фиксируется также при вредных привычках — инсульты чаще случаются у людей курящих, злоупотребляющих алкоголем или энергетиками, имеющих наркотическую зависимость или зависимость от определенных медикаментов.

Дополнительная угроза инсульта также возникает при ожирении и сахарном диабете, зачастую развивающихся при нерациональном питании.

