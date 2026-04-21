Можно ли долго прожить с тромбом

Когда кровяной сгусток становится особенно опасным

Тромб — это кровяной сгусток, прикрепляющийся к сосудистой стенке и препятствующий полноценному кровотоку. Привести к тромбообразованию может нарушение в процессах кроветворения на фоне малоподвижного образа жизни, чрезмерной нагрузки на ноги, неправильного потребления жидкости, сбоев в обмене веществ, приема определенных групп медикаментов.

«Формирование тромбов требуется организму для устранения повреждений в сосудах и капиллярах, то есть это считается нормальным явлением, но лишь до того момента, пока их уровень не мешает кровообращению», — сообщают флебологи.

Тромбоз бывает венозным и артериальным:

• при венозном тромбозе наблюдается варикозное расширение вен, уплотнения, боль и тяжесть в нижних конечностях, отечность — иногда сильная, с посинением или побелением ноги и хромотой, также покраснение кожных покров вокруг пораженной вены, общая слабость, недомогание. Бывают случаи, когда симптоматика при тромбозе глубоких вен никак не выражена;

• при артериальном тромбозе спектр признаков будет обширнее: фиксируются существенно разные показатели артериального давления на руках, имеется бледность и синюшность кожных покровов, беспокоит болевой синдром в состоянии относительного покоя и во время сна, порой боли бывают вызваны движением, у пациента отсутствует периферическая пульсация, диагностируются некроз тканей, трофические язвы.

Проверить состояние вен и сосудов позволяет ультразвуковое исследование, а также компьютерная или магнитно-резонансная томография.

Некоторым пациентам доводится прожить с тромбозом всю жизнь и даже не узнать о его существовании, но тромбофлебиты и тромбозы источают опасность. И это не только вероятность отрыва тромба, но и развитие некроза тканей по причине нехватки питания из-за слабого кровотока.

Если медики определят, что тромб несет угрозу жизни пациента (он отсоединился от стенки и отправился в «свободное плавание», что типично для инфарктов и инсультов), назначается тромболизис — процедура растворения тромба.

