Работа на больничном ведет к развитию хронической патологии

Больным следует больше отдыхать

С началом заболевания врачи рекомендуют каждому человеку брать больничный и не возвращаться к работе до полного выздоровления. Полноценно трудиться все равно не получится, а вот состояние организма при этом может серьезно пострадать.

«Привычные нагрузки для ослабленного организма непосильны — это угнетает иммунную систему еще больше и повышает риски формирования хронических патологий здоровья», — говорят терапевты.

К тому же, когда человек приходит в коллектив, будучи больным, это становится причиной вспышек ОРВИ и гриппа.

Большинство заболеваний предполагает отдых, соблюдение диеты и прочих предписаний доктора. Иногда лучше провести на полноценном больничном, например, неделю, чем выйти раньше и вскоре разболеться сильнее, столкнувшись с осложнениями.

