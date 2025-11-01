Почему мужчинам сложнее переносить простуду

Как особенности самочувствия связаны с эволюционными процессами

Шутки о том, что мужчина при температуре 37,2°C так плохо себя чувствует, что готов писать завещание, имеют под собой научное обоснование. Мужчинам на самом деле сложнее переносить болезнь, нежели женщинам, даже если это обычная простуда.

Такая специфическая реакция организма берет свое начало еще с первобытных времен, когда болезнь для мужчины-добытчика становилась предупреждающим знаком, говорящим о том, что пора притормозить и отлежаться в пещере, чтобы не стать жертвой хищников.

«Свою лепту вносит и эндокринная система. Женские гормоны эстроген и прогестерон способствуют укреплению иммунитета, ограждая организм от инфекций. У мужчин же основной гормон — тестостерон, и он оказывает подавляющий эффект на определенные составляющие защитных сил организма, делая мужчину менее устойчивым к инфекциям, а также вызывая ослабленный иммунный ответ при заражении респираторными заболеваниями», — говорят терапевты.

Роль играет и генетика. Женщины имеют две Х-хромосомы, каждая из которых несет гены, участвующие в иммунном ответе. Это обеспечивает дополнительную защиту против вирусов и бактерий, у мужчин же такая хромосома только одна.

Еще мужчины склонны реже обращаться за медицинской помощью, часто они игнорируют первые признаки недомогания (здесь речь даже не о простуде), что ведет к позднему началу лечения, ухудшению самочувствия и развитию осложнений.

