Признаки дефицита белка в организме

Постоянная усталость может быть результатом несбалансированного питания

Белок является важным строительным материалом нашего организма, необходимым для поддержания мышечной массы, укрепления иммунной системы, синтеза гормонов и ферментов. Недостаток белка негативно сказывается на общем состоянии здоровья и проявляется рядом характерных признаков. Есть ли у вас симптомы, указывающие на нехватку белковых продуктов в рационе?

Хроническая усталость и слабость. Дефицит белка снижает уровень энергии, замедляя метаболизм и ухудшая восстановление мышц после физических нагрузок. Человек ощущает постоянную усталость даже при минимальных усилиях.

Медленное заживление ран и царапин. Белок, а именно коллаген, играет ключевую роль в регенерации тканей и клеток. Недостаток белка замедляет процесс обновления кожного покрова, что увеличивает риск заражений и осложнений.

Частые простуды и инфекции. Иммунитет сильно зависит от белковых соединений — иммуноглобулинов. Нехватка белка ослабляет иммунную систему, делая организм уязвимым перед вирусами и бактериями.

Потеря мышечной массы. Организм стремится компенсировать дефицит белка, используя собственные мышечные ткани. Это ведет к снижению силы, выносливости и общей физической активности.





Отечность конечностей. Альбумин, белок плазмы крови, поддерживает баланс жидкости в организме. Низкий уровень альбумина приводит к задержке воды в тканях, вызывая отечность рук и ног.

Проблемы с волосами и ногтями. Волосы становятся ломкими, тусклыми, ногти слоятся и легко ломаются. Причина кроется в дефиците аминокислот, необходимых для роста волосяных фолликулов и структуры ногтей.

Повышенная тяга к сладкому. Поскольку белок участвует в синтезе глюкозы, его нехватка провоцирует нестабильность уровня сахара в крови, пробуждая желание съесть что-то сладкое или мучное для получения быстрой энергии.

Негативное эмоциональное состояние. Аминокислоты, входящие в состав белков, участвуют в производстве серотонина и дофамина — веществ, влияющих на настроение и общее самочувствие. Их дефицит способен вызвать тревожность, раздражительность и депрессию.

При обнаружении симптомов нехватки белка рекомендуется обратиться к врачу-диетологу для разработки индивидуального плана питания, включающего высокобелковые продукты животного происхождения — мясо, рыбу, яйца, молоко, и растительные источники — бобы, орехи, семена. Дополнительно доктор может назначить прием специализированных добавок с содержанием протеинов.

