Кухонная раковина может стать рассадником микробов

Ее необходимо дезинфицировать каждый день

Наиболее опасным источников патогенов в доме может быть раковина на вашей кухне. Причина в том, что в ней обрабатывается сырая продукция, например мясо и яйца, а при отсутствии дезинфекции ее поверхностей случается распространение бактериальной флоры.

«Во избежание этого раковину нужно чистить с использованием мыла или хлорсодержащего средства. Для раковины должна быть отдельная губка. Мыть раковину необходимо раз в день обязательно», — говорят микробиологи.

Помимо раковины, тщательная и регулярная обработка требуется всем кухонным поверхностям.

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