Эти продукты помогут организму лучше переносить перепады погоды

Весной самочувствие многих людей ухудшается из‑за нестабильности условий окружающей среды

Если вы чувствительны к температурным перепадам и скачкам атмосферного давления, которые типичны для начала весны, вам следует разнообразить свой рацион продуктами, улучшающими самочувствие при такой особенности организма.

«От резких перепадов температур сосуды то сужаются, то расширяются, что вызывает головные боли и проблемы с артериальным давлением. К тому же в марте мы испытываем витаминодефициты, потому что организм потратил много ресурсов за месяцы зимы, такое истощение негативно отражается на иммунитете и нервной системе. Особенно уязвимы к весенним колебаниям погоды люди с хроническими заболеваниями», — говорят терапевты.

Легче адаптироваться к сезонным изменениям можно при помощи качественного питания. Достаточно включить в рацион некоторые доступные продукты.

Чем поддержать организм весной:

• овсянкой. Благодаря магнию в ее составе получится нормализовать давление и повысить стрессоустойчивость;

• свеклой. Она является природным регулятором давления. Нитратам свеклы, становящимся в организме оксидом азота, удается расширять сосуды и улучшать кровоток;

• капустой. Ешьте свежую белокочанную или квашеную, чтобы повысить сопротивляемость вирусам за счет витамина C и укрепить иммунную защиту пробиотиками;

• чесноком. Выполняет роль природного антибиотика и кардиопротектора. Веществом аллицином, находящимся в чесноке, получается снижать показатели артериального давления и «вредного» холестерина, также чеснок поддерживает иммунную систему;

• гречкой. В крупе присутствует рутин, служащий для прочности сосудов и снижения рисков их повреждения от перепадов давления. Железо в гречке предотвращает хроническую усталость;

• льняными семенами. Омега-3 в продукте подавляет воспалительные реакции в организме и заботится о сердце, а лигнаны отвечают за гормональную устойчивость;

• картофелем. Калием в составе вареного или печеного картофеля получится нейтрализовать излишки натрия, снизить отечность и стабилизировать артериальное давление, а витамином В6 оздоровить нервную систему;

• морковью. Иммунный заряд будет получен от бета-каротина, а защита клеток от вредоносного окислительного стресса оказана антиоксидантами, находящимися в моркови;

• яйцами. Желток содержит ценнейший витамин D, дефицит которого может наблюдаться после зимы, компонентом холином поддерживается нервная система;

• яблоками. Кверцетином в составе этих фруктов улучшается состояние кровеносных сосудов и уменьшается выраженность воспаления, а выделяемым яблоками в процессе усвоения бутиратом обогащается кишечная микрофлора, что важно для общего иммунитета.