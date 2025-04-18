Чеснок способен снизить давление и защитить от тромбоза

Растение также имеет пребиотические свойства

Не стоит рассматривать чеснок лишь в качестве приправы к блюдам, это растение считается также мощным инструментом для поддержания здоровья. Какую же пользу чеснок оказывает нашему организму?

Основное активное соединение чеснока — аллицин, отвечающий за его характерный запах. Аллицин обладает противомикробными, противовирусными и противогрибковыми свойствами, что важно для борьбы с инфекциями и поддержания иммунной системы. Он также способствует снижению уровня холестерина в крови и нормализации сердечно-сосудистого здоровья.

«Чеснок улучшает кровообращение и снижает артериальное давление, а еще позволяет профилактировать тромбоз», — говорят нутрициологи.

Продукт содержит минералы, играющие ключевую роль в различных физиологических процессах, включая поддержание здорового функционирования сердца и костей: чеснок богат селеном, кальцием, калием, магнием.





Чеснок насыщен витамином C, который является мощным антиоксидантом, и витаминами группы B — B1, B2, B3, B6, важными для обмена веществ и поддержания нервной системы.

«Флавоноиды и другие антиоксиданты чеснока помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и способствуют общему укреплению защитных сил организма. Растение содержит соединения, уменьшающие воспаление, что особенно ценно при хронических воспалительных заболеваниях», — отмечают специалисты.

Пребиотические свойства чеснока способствуют улучшению пищеварения и нормализации микрофлоры кишечника.