Неприятный запах изо рта, известный как галитоз, может образоваться при различных обстоятельствах, но чаще всего причиной тому служит недостаточная гигиена. Несоблюдение правил ухода за ротовой полостью приводит к скоплению остатков пищи, зубному налету и камням, что создает оптимальные условия для роста анаэробных бактерий, выделяющих сернистые соединения, обладающие характерным запахом гнили.
«Заболевания зубов и десен — кариес, пародонтит, стоматиты, язвы и ранки на полости рта способствуют размножению патологических микроорганизмов, производящих неприятные пахучие вещества. Во избежание подобного рекомендуется ежегодно проводить профессиональную чистку полости рта и устранять начинающиеся проблемы», — советуют стоматологи.
Запах изо рта случается и при патологии слюнных желез, так, гипосаливация — недостаточное выделение слюны ведет к сухости во рту, нарушению самоочищения поверхности зубов и слизистых оболочек, создавая благоприятные условия для жизнедеятельности бактерий, вызывающих зловонный запах.
Инфекции верхних дыхательных путей — ангина, тонзиллит, фарингит, синусит сопровождаются гнойными процессами, образованием бактериальных пленок и накоплением продуктов распада клеток и тоже обеспечивают дыханию не лучший аромат.
«Постоянное дыхание через рот при нарушении носового дыхания снижает увлажнение слизистой, стимулируя увеличение болезнетворных микробов, порождая симптом в виде плохого запаха изо рта», — говорят оториноларингологи.
Употребление некоторых продуктов питания — чеснока, лука, рыбы, кофе, алкоголя способно временно ухудшать свежесть дыхания, а вот дефицит жидкости и недостаток клетчатки в рационе усиливают процессы гниения остатков еды в организме, что тоже проявляется дурным запахом.
Эти патологии внутренних органов тоже провоцируют неприятный запах изо рта:
• заболевания желудочно-кишечного тракта — гастрит, язвенная болезнь желудка, дуоденит, панкреатит вызывают заброс содержимого желудка обратно в пищевод, формируя неприятный кислый привкус и запах;
• проблемы печени и желчевыводящей системы — цирроз печени, гепатит, холецистит сопровождаются накоплением токсичных веществ в организме, влияющих на состав крови и лимфы, формируя своеобразный запах ацетона;
• почечная недостаточность — нарушение функций почек сопряжено с накоплением мочевины и мочевой кислоты, следствием чего становится запах аммиака изо рта;
• синдром диабетического кетоацидоза — избыток кетонов в крови больных сахарным диабетом проявляется резким запахом ацетона, исходящим от кожи и дыхания;
• аллергия и аутоиммунные расстройства — воспалительные реакции и снижение местного иммунитета ведут к повышенной чувствительности и раздражительности слизистых оболочек, усугубляя проблемы со свежестью дыхания.
Чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, важно установить точную причину его появления, для этого следует обратиться к врачу и без стеснения рассказать о проблеме.
