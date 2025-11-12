Причины неприятного запаха изо рта

От банальных до неочевидных факторов

Неприятный запах изо рта, известный как галитоз, может образоваться при различных обстоятельствах, но чаще всего причиной тому служит недостаточная гигиена. Несоблюдение правил ухода за ротовой полостью приводит к скоплению остатков пищи, зубному налету и камням, что создает оптимальные условия для роста анаэробных бактерий, выделяющих сернистые соединения, обладающие характерным запахом гнили.

«Заболевания зубов и десен — кариес, пародонтит, стоматиты, язвы и ранки на полости рта способствуют размножению патологических микроорганизмов, производящих неприятные пахучие вещества. Во избежание подобного рекомендуется ежегодно проводить профессиональную чистку полости рта и устранять начинающиеся проблемы», — советуют стоматологи.

Запах изо рта случается и при патологии слюнных желез, так, гипосаливация — недостаточное выделение слюны ведет к сухости во рту, нарушению самоочищения поверхности зубов и слизистых оболочек, создавая благоприятные условия для жизнедеятельности бактерий, вызывающих зловонный запах.

Инфекции верхних дыхательных путей — ангина, тонзиллит, фарингит, синусит сопровождаются гнойными процессами, образованием бактериальных пленок и накоплением продуктов распада клеток и тоже обеспечивают дыханию не лучший аромат.

«Постоянное дыхание через рот при нарушении носового дыхания снижает увлажнение слизистой, стимулируя увеличение болезнетворных микробов, порождая симптом в виде плохого запаха изо рта», — говорят оториноларингологи.

Употребление некоторых продуктов питания — чеснока, лука, рыбы, кофе, алкоголя способно временно ухудшать свежесть дыхания, а вот дефицит жидкости и недостаток клетчатки в рационе усиливают процессы гниения остатков еды в организме, что тоже проявляется дурным запахом.





Эти патологии внутренних органов тоже провоцируют неприятный запах изо рта:

• заболевания желудочно-кишечного тракта — гастрит, язвенная болезнь желудка, дуоденит, панкреатит вызывают заброс содержимого желудка обратно в пищевод, формируя неприятный кислый привкус и запах;

• проблемы печени и желчевыводящей системы — цирроз печени, гепатит, холецистит сопровождаются накоплением токсичных веществ в организме, влияющих на состав крови и лимфы, формируя своеобразный запах ацетона;

• почечная недостаточность — нарушение функций почек сопряжено с накоплением мочевины и мочевой кислоты, следствием чего становится запах аммиака изо рта;

• синдром диабетического кетоацидоза — избыток кетонов в крови больных сахарным диабетом проявляется резким запахом ацетона, исходящим от кожи и дыхания;

• аллергия и аутоиммунные расстройства — воспалительные реакции и снижение местного иммунитета ведут к повышенной чувствительности и раздражительности слизистых оболочек, усугубляя проблемы со свежестью дыхания.

Чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта, важно установить точную причину его появления, для этого следует обратиться к врачу и без стеснения рассказать о проблеме.

