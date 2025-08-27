Причиной депрессии может быть хроническое воспаление

Это надо брать во внимание при лечении пациента от меланхолии

Основной ошибкой в работе с депрессией считается мнение о том, что запускается проблема негативным мышлением и эмоциональным стрессом, потому многие пациенты оказываются в тупике, отмечая неэффективность лечения.

У разных людей, столкнувшихся с депрессией, даже при одинаковой симптоматике провокатор заболевания может отличаться, и у кого-то триггером является наличие хронической инфекции в организме, например герпеса, ковида, дисбиоза, кандидоза и прочего.

«При хронической инфекции организму все время приходится бороться с патогенной микрофлорой, что приводит к повышению уровня провоспалительных цитокинов в крови. Этими цитокинами со временем повреждаются нейронные связи головного мозга», — говорят психотерапевты.

Если нейронные связи утрачиваются, это вредит концентрации внимания, памяти, настроению, вызывает апатию. Откуда же появится хорошее настроение, когда нейроны травмированы воспалительным процессом? Вот так депрессию может запустить уязвленный хронической инфекцией иммунитет, потому этот фактор упускать нельзя.

Читайте также: Отсутствие настроения бывает при низком дофамине.

Смотрите еще: Как выглядят первые признаки депрессии.