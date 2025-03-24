Как выглядят первые признаки депрессии

Некоторые люди более подвержены этому расстройству

Депрессия является психическим расстройством, которому присущи устойчивое снижение настроения, двигательная заторможенность и нарушения мышления. Депрессия может коснуться каждого, однако некоторые группы людей более подвержены этому состоянию.

«Если у вас в семье были случаи депрессии или других психических расстройств, вероятность развития депрессии у вас выше. Депрессия может возникнуть в любом возрасте, однако подростки и пожилые люди особенно подвержены этому заболеванию из-за гормональных изменений, жизненных кризисов и утрат. Также женщины более склонны к депрессии, чем мужчины, — здесь тоже основную роль играет гормональный фон», — сообщают психотерапевты.

Стрессовые ситуации, такие как утрата близкого человека, развод, потеря работы или финансовые трудности, могут спровоцировать депрессию.

Люди с хроническими или иными серьезными заболеваниями тоже более подвержены упадническому настроению.

Психоактивные вещества, такие как алкоголь и наркотики, усугубляют симптомы депрессии или даже провоцируют ее возникновение.

Отсутствие социальной поддержки и близких связей способно увеличить вероятность развития депрессии.





Первые признаки депрессии, на которые стоит обратить внимание:

• чувство грусти или пустоты — постоянное чувство печали, безнадежности или эмоциональной опустошенности;

• потеря интереса — отсутствие желания к занятиям и хобби, которые раньше приносили удовольствие;

• изменения в аппетите — значительная потеря или набор веса, а также изменения в привычках питания;

• проблемы со сном — бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость;

• усталость — постоянное чувство усталости и отсутствие энергии, даже после отдыха;

• проблемы с концентрацией — трудности с сосредоточением, принятием решений или запоминанием информации;

• самобичевание — терзающее чувство вины или самокритики, неадекватное восприятие своих действий;

• физические симптомы — частые головные боли или другие недомогания без точной медицинской причины.

Если вы или ваши близкие заметили эти признаки, важно не игнорировать их и обратиться за помощью к специалисту. Депрессия — это заболевание, которое можно и нужно лечить. Чем раньше начнется терапия, тем выше вероятность успешного выздоровления.

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