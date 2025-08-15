Отсутствие настроения бывает при низком дофамине

Как повысить уровень вещества

Дофамин — важный нейромедиатор, это сложное химическое вещество, участвующее в работе ЦНС и отвечающее за психоэмоциональное состояние человека. Дофамин передает сигналы между нейронами головного мозга, играя ключевую роль в регуляции настроения. Дофамин формирует чувство удовольствия и награды, стимулирует нас к достижению целей и желанию действовать, обеспечивает контроль над движениями и координацией, влияет на концентрацию, внимание и память.

«Недостаток дофамина приводит к ухудшению общего самочувствия и развитию различных заболеваний. Признаки низкого уровня дофамина могут включать: усталость, апатию и снижение мотивации, трудности с концентрацией и памятью, чувство грусти, депрессию, нарушения двигательной функции — замедленность движений, тремор, скованность, желание избегать деятельности, которая раньше приносила удовольствие, повышенную чувствительность к стрессу и раздражительность. Если эти симптомы проявляются постоянно, рекомендуется обратиться к специалисту для оценки состояния и проведения необходимых исследований», — сообщают психотерапевты.





Для естественного повышения уровня дофамина можно использовать следующие методы:

• здоровое питание — включайте в рацион продукты, богатые тирозином — предшественником дофамина, — это мясо, рыба, яйца, орехи, бобовые, молочное, а также пищу с антиоксидантами, которые защищают нейроны, — ягоды, овощи;

• физическую активность — регулярные упражнения стимулируют выработку дофамина и улучшают настроение;

• достаточный сон — качественный сон помогает восстановить уровень нейромедиаторов, в том числе дофамина;

• управление стрессом — если вы подвержены стрессовому воздействию, найдите для себя способ приведения себя к балансу — это важно для поддержания дофамина на необходимом уровне;

• избегайте вредных привычек — от курения и алкоголя нарушается соотношение дофамина и формируется его дефицит;

• обогащайте жизнь приятными моментами — стремитесь к своим целям, даже если сейчас это сложно, найдите хобби по душе, получайте новые впечатления от общения и событий и т. д.

При обращении к специалисту также могут быть назначены медикаментозное лечение или другие методы коррекции уровня дофамина.

