При заболевании суставов нужно носить ортопедические тапки

Они рекомендованы всем, у кого повышена нагрузка на ноги

О максимально комфортной обуви принято говорить «удобно, как в тапочках», однако к выбору этих самых тапочек многие относятся небрежно, главное — чтобы нигде не давило. При этом неправильные тапки тоже могут приносить дискомфорт и даже вредить здоровью стопы и всего опорно-двигательного аппарата, поэтому подбору домашней обуви стоит уделить внимание, особенно при наличии определенных заболеваний.

«Если диагностировано плоскостопие, врачи рекомендуют использование специальной обуви даже дома. Ортопедические тапочки обеспечивают правильное положение стопы, снижают нагрузку на позвоночник и суставы ног. Пациентам с патологиями суставов — артритом, артрозом, бурситом, которые часто сталкиваются с болью и дискомфортом, нужна особая забота о ногах. Обувь с анатомической стелькой помогает распределять давление равномерно, уменьшая болевые ощущения», — говорят ортопеды.

Тем, кто много времени проводит стоя, то есть людям определенных профессий — поварам, продавцам, парикмахерам и другим, испытывающим значительную нагрузку на ноги, тоже следует использовать дома комфортную обувь, позволяющую разгрузить мышцы и связки.





Женщинам во время беременности и после родов также пойдут на пользу ортопедические тапки. Во время беременности центр тяжести смещается вперед, увеличивая риск развития плоскостопия и проблем с осанкой, после родов организму важно восстановить нормальное распределение нагрузки.

Детям дошкольного возраста такая обувь тоже рекомендована — формирование свода стопы начинается рано, поэтому детские ортопедические тапочки помогают поддерживать правильное развитие костей и мышц ребенка.

«Ортопедические тапки нужны всем, кто испытывает боли в спине, пояснице или шейном отделе. Неправильная обувь способствует развитию нарушений осанки и усугублению неприятных симптомов, а домашняя обувь с поддержкой сводов снижает риски появления хронических проблем с позвоночником», — отмечают врачи.





Преимущества ортопедических тапочек:

• поддержка сводов стопы — специальные конструкции позволяют формировать правильный свод стопы, предотвращают деформацию пальцев и улучшают кровообращение;

• комфортное покрытие подошвы — мягкая амортизация смягчает ударную нагрузку при ходьбе, снижая утомляемость ног;

• устойчивость и безопасность — за счет нескользящей подошвы снижается вероятность падений и травм;

• коррекция походки — регулярное использование ортопедических изделий улучшает координацию движений, повышает устойчивость тела при ходьбе.

Читайте также: Спина может болеть из‑за неудобной обуви или стресса.

Смотрите еще: У 70% женщин со временем вырастает косточка на стопе.