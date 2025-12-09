Спина может болеть из‑за неудобной обуви или стресса

Какие еще неочевидные причины ухудшают самочувствие

Хроническая боль в спине может появиться не только от тяжелой работы или ранее полученной травмы, а даже от повседневных привычек, которые люди зачастую не связывают с последующим дискомфортом.

Среди триггеров, запускающих боли в области спины, врачи выделяют стресс. Да, от нервного напряжения повышается вероятность появления мышечных зажимов, в особенности в поясничной и плечевой части, что с течением времени становится источником хронической боли.

Другая причина может быть в питании, а именно в избыточном количестве сахаров и трансжиров, которые являются провокаторами воспалительных процессов в тканях. Если человек пьет мало воды, все усугубляется обезвоживанием, при котором межпозвоночными дисками утрачивается упругость.

«Болевой синдром в спине также развивается от неправильной обуви. Например, если вы носите истоптанные кроссовки, будь то стельки или подошва, или постоянно ходите на высоких каблуках, подобное приводит к изменениям в походке и чрезмерно нагружает позвоночник», — говорят ортопеды.

Еще боль в спине вероятна из-за ношения тяжелой сумки на одном плече, слабых бедренных и ягодичных мышц, неподходящего матраса или пребывания на сквозняке.

