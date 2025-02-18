Когда женщине показан гинекологический массаж

Его назначают даже при бесплодии

Гинекологический массаж входит в перечень действенных дополнительных методик лечения заболеваний женской половой сферы, но, чтобы получить результат от таких процедур, выполнять массаж должен квалифицированный медицинский специалист.

«Гинекологический массаж оказывает непосредственное воздействие на органы малого таза, их рецепторный и сосудистый аппарат. Он помогает улучшить кровообращение в органах малого таза, повысить тонус мышц матки и нормализовать работу яичников. Массаж способствует устранению застойных явлений в малом тазу, улучшает сексуальную функцию женщины», — информирует акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Юлия Воронова.

Гинекологический массаж показан:

• при спаечных процессах в малом тазу;

• нарушениях менструального цикла;

• гипоплазии половых органов;

• гипофункции яичников;

• неправильном положении матки;

• бесплодии без анатомических изменений во внутренних половых органах;

• климактерических явлениях;

• сопутствующих нарушениях — болевых синдромах, в том числе головных и пояснично-крестцовых болях, невротических расстройствах;

• после хирургических вмешательств на внутренних половых органах, но с гистологическим исключением опухолевых процессов;

• варикозном расширении вен малого таза.