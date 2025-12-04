При патологиях ЖКТ важно убрать соленья из рациона

Особенно вредит такая пища в периоды обострений болезни

Зимой люди чаще всего достают банки с соленьями, и многие, к сожалению, не знают меры в потреблении таких заготовок. Меж тем здоровому человеку допускается включать соленья в меню не чаще 2—3 раз в неделю, съедая не более, чем 1—2 овоща в день.

«Такие продукты содержат в избытке соль, она, как известно, повышает артериальное давление, что крайне нежелательно для людей с гипертонией. Также соленья вызывают отечность и становятся дополнительной нагрузкой для сердечно-сосудистой системы. Еще нельзя забывать об уксусе в засолках, который провоцирует раздражение слизистых оболочек», — говорят гастроэнтерологи.

При имеющихся заболеваниях желудочно-кишечного тракта и вовсе рекомендуется отказаться от солений и других консервированных и маринованных продуктов — так, вредной может оказаться даже кабачковая икра.

«Крайне важно придерживаться строгого ограничения, если гастрит, панкреатит, язвенная болезнь, дуоденит находятся в стадии обострения. В это время для пациентов под запретом и острая пища, копченые и жареные продукты», — предостерегают врачи.

Соленья усиливают воспалительные реакции слизистых, что может обернуться даже эрозией или язвой. При этом ситуации часто усугубляются потреблением алкоголя, который тоже является мощным раздражителем слизистой оболочки органов ЖКТ.

