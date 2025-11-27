При простуде врачи советуют тщательнее подбирать себе рацион, исключая тяжелые для переваривания продукты. Как объясняют медики, излишняя нагрузка на желудочно-кишечный тракт мешает иммунной системе справляться со своими функциями.
«Иммунитет серьезно зависит от состояния ЖКТ, поэтому поддержание нормальной работы органов пищеварения крайне важно для повышения защитных сил организма», — говорят гастроэнтерологи.
Поэтому жирная и острая пища, а также белокочанная капуста, фрукты, имеющие твердую кожуру, виноград, бобовые, сладости, кофе, алкоголь, консервы, фастфуд, ржаной хлеб и колбасные изделия не лучший выбор, когда вы болеете.
Также важно заботиться о водном балансе посредством питья воды, несладких морсов и компотов, некрепкого чая без сахара, травяных настоев (при отсутствии противопоказаний).
С выздоровлением возвращение к привычному питанию должно быть постепенным.
