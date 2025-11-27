От этих продуктов надо отказаться при простуде

Если вы болеете, рацион должен способствовать выздоровлению

При простуде врачи советуют тщательнее подбирать себе рацион, исключая тяжелые для переваривания продукты. Как объясняют медики, излишняя нагрузка на желудочно-кишечный тракт мешает иммунной системе справляться со своими функциями.

«Иммунитет серьезно зависит от состояния ЖКТ, поэтому поддержание нормальной работы органов пищеварения крайне важно для повышения защитных сил организма», — говорят гастроэнтерологи.

Поэтому жирная и острая пища, а также белокочанная капуста, фрукты, имеющие твердую кожуру, виноград, бобовые, сладости, кофе, алкоголь, консервы, фастфуд, ржаной хлеб и колбасные изделия не лучший выбор, когда вы болеете.

Также важно заботиться о водном балансе посредством питья воды, несладких морсов и компотов, некрепкого чая без сахара, травяных настоев (при отсутствии противопоказаний).

С выздоровлением возвращение к привычному питанию должно быть постепенным.

