Излишки соли в питании провоцируют рак желудка

Любители соленого имеют больше рисков пострадать от онкологии

В рационе россиян присутствует излишнее количество соли, многие потребляют ее до 13 граммов в сутки вместо 5, которые допускает Всемирная организация здравоохранения.

«Избытки соли в питании провоцируют гипертоническую болезнь, хронические проблемы с почками и даже онкопатологию желудка», — предупреждают диетологи.

К сожалению, большинством людей не учитывается, что соль входит в состав многих готовых продуктов — тех же сыров, колбас, соусов, хлеба и прочего. Обычно внимание обращается лишь на соль, которая добавляется в пищу из солонки. Отсюда и вытекает чрезмерное потребление этого минерального вещества.

