В рационе россиян присутствует излишнее количество соли, многие потребляют ее до 13 граммов в сутки вместо 5, которые допускает Всемирная организация здравоохранения.
«Избытки соли в питании провоцируют гипертоническую болезнь, хронические проблемы с почками и даже онкопатологию желудка», — предупреждают диетологи.
К сожалению, большинством людей не учитывается, что соль входит в состав многих готовых продуктов — тех же сыров, колбас, соусов, хлеба и прочего. Обычно внимание обращается лишь на соль, которая добавляется в пищу из солонки. Отсюда и вытекает чрезмерное потребление этого минерального вещества.
Читайте также: В чем польза и вред острой пищи.
Смотрите еще: Из-за чего с наступлением холодов хочется больше жирной и калорийной пищи.