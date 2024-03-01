При отказе от хлеба снижается иммунитет

Продукт должен присутствовать в рационе всегда

Считая всякий хлеб вредным продуктом, человек лишает свой организм ценных питательных компонентов, потому небольшое количество ржаного хлеба в повседневный рацион следует включить.

«В ржаном хлебе есть витамин B1, при дефиците которого появляется раздражительность, скорая утомляемость, чувство мышечной слабости, еще витамин B2 — от его нехватки нарушается зрительная функция, B9 — отвечает за иммунитет и состояние нервной системы — и РР — этот компонент важен для мозговой деятельности», — сообщают нутрициологи.

Убрав хлеб из меню, можно ухудшить и функционирование кишечника, поскольку организм не напитается нужными ему пищевыми волокнами — они развивают полезный кишечный микробиом, способствуют повышению количества правильных бактерий и сбалансированным пищеварительным процессам.

Наличие в питании ржаного хлеба допустимо даже для тех, кто худеет или болеет сахарным диабетом — благодаря клетчатке в составе продукта, при его употреблении сохраняется длительная сытость и предупреждается переедание.

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