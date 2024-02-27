Купить уже нарезанный на кусочки хлеб так удобно. Действительно, есть люди, которые не любят резать хлеб самостоятельно. Однако иногда человеческая лень может нанести урон здоровью. Что же не так с заранее нарезанной булкой хлеба?
«У хлеба короткий срок хранения и повышенная влажность, из-за этого порционный продукт в пакете может провоцировать выделение конденсата. Нарезка хлеба способствует зарождению и ускоренному распространению плесени», — объясняет технолог общественного питания Василий Викторенков.
К тому же нарезка хлеба в промышленных условиях осуществляется специальными ножами, которые периодически смазывают в масле. Это предотвращает крошение и слипание, делает аккуратными разрезы. Масло может иметь плохое качество, также производители иногда пользуются консервантами. Если говорить о других заранее нарезанных продуктах, то они также несут в себе риски для здоровья. Предварительно они бывают плохо помыты, например фрукты, потому не исключено наличие бактерий и пестицидов на них. К тому же стоит учесть возможность перекрестного заражения, когда на одной доске происходит нарезка разных продуктов.
Нарезанные продукты активнее контактируют с воздухом, что ускоряет процесс заселения их патогенами и портит качество.
Также от длительного хранения в нарезанном виде случается утрата текстуры и свежести, а еще вероятны окислительные процессы, от которых еда лишается определенных компонентов, например витаминов B и C.