Какие минусы у нарезанного магазинного хлеба

Это удобно, но не всегда безопасно

Купить уже нарезанный на кусочки хлеб так удобно. Действительно, есть люди, которые не любят резать хлеб самостоятельно. Однако иногда человеческая лень может нанести урон здоровью. Что же не так с заранее нарезанной булкой хлеба?

«У хлеба короткий срок хранения и повышенная влажность, из-за этого порционный продукт в пакете может провоцировать выделение конденсата. Нарезка хлеба способствует зарождению и ускоренному распространению плесени», — объясняет технолог общественного питания Василий Викторенков.

К тому же нарезка хлеба в промышленных условиях осуществляется специальными ножами, которые периодически смазывают в масле. Это предотвращает крошение и слипание, делает аккуратными разрезы. Масло может иметь плохое качество, также производители иногда пользуются консервантами. Если говорить о других заранее нарезанных продуктах, то они также несут в себе риски для здоровья. Предварительно они бывают плохо помыты, например фрукты, потому не исключено наличие бактерий и пестицидов на них. К тому же стоит учесть возможность перекрестного заражения, когда на одной доске происходит нарезка разных продуктов.

Нарезанные продукты активнее контактируют с воздухом, что ускоряет процесс заселения их патогенами и портит качество.

Также от длительного хранения в нарезанном виде случается утрата текстуры и свежести, а еще вероятны окислительные процессы, от которых еда лишается определенных компонентов, например витаминов B и C.