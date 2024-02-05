Не каждый коричневый хлеб является цельнозерновым

Почему нельзя доверять цвету продукта

Когда в рационе присутствует большое количество рафинированных круп, потребляемых человеком не только в чистом виде, но и входящих в состав белого хлеба, выпечки и макарон, в организме повышается уровень воспалительных маркеров, способных оказывать негативное влияние на суставы, провоцировать сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет.

«Зерно крупы состоит из нескольких слоев: отрубного с клетчаткой и минералами, зародышевого с кладезем питательных веществ и среднего — эндоспермия, где есть углеводы и белок. В цельном зерне есть все три части, а в рафинированном — только средний слой. Благодаря простому строению зерна его углеводы при переваривании быстро расщепляются и превращаются в сахара, что несет за собой неприятности со здоровьем», — объясняет заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

По этой причине доктор советует реже употреблять белый хлеб, сдобу и пирожные, а выбирать продукты, в составе которых есть именно цельное зерно.

«И да, не доверяем коричневому цвету хлеба и булочек. Он ничего не говорит о происхождении товара. Чаще всего производители добавляют краситель в состав, чтобы хлеб выглядел как цельнозерновой», — предупреждает специалист.

Так что в магазине, взяв с полки что-то «правильное» с виду, не ленимся и читаем информацию на упаковке.