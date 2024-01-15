Почему развивается аллергия на холод

По каким признакам ее определить и что делать

Если посещение улицы зимой оборачивается для вас краснотой и шелушением кожи, высыпаниями, возникновением папул и волдырей разной локализации, повышенной слезоточивостью, краснотой слизистых глаз, выделениями из носовых ходов, заложенностью носа, кашлем, чиханием, отеком в области губ, языка — вероятно, у вас наблюдается повышенная чувствительность к холоду.

Такая симптоматика обычно проходит через полчаса после того, как человек попадает в теплое помещение. Большинство случаев не требует медикаментозного лечения.

«Аллергия на холод представляет собой повышенную ответную реакцию организма на влияние холодовых факторов — температуры воздуха, снега, дождя, ветра. Даже холодная еда способна вызвать крапивницу, отек гортани и прочие негативные проявления. Это ложноаллергическая реакция, так как виновник ее развития — аллерген (белок) в организме отсутствует. Под воздействием низкой температуры из антител и белков в теле образуются короткоживущие, нестойкие иммунные комплексы, быстро распадающиеся в тепле. При истинной аллергии так просто состояние в норму не приведешь», — говорит главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Челябинской области в Челябинском городском округе Юлия Покалюхина.

Спровоцировать холодовую аллергию могут:

• нарушения аутоиммунного характера;

• инфекционные болезни;

• гепатиты вирусной этиологии;

• хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы;

• прием определенных лекарственных препаратов;

• наследственность;

• онкология и другие причины.

При холодовой аллергии большую роль играет правильный уход за кожными покровами, требуется подбор специальных увлажняющих, очищающих и смягчающих средств, а еще важно сбалансированно питаться.

«Курение, употребление спиртных напитков, малоподвижный образ жизни негативно сказываются на работе иммунной системы и приводят к аллергии, в том числе связанной с холодом», — отмечает доктор.

Если вы заметили у себя явную реакцию на холод, следует показаться врачу.