Если посещение улицы зимой оборачивается для вас краснотой и шелушением кожи, высыпаниями, возникновением папул и волдырей разной локализации, повышенной слезоточивостью, краснотой слизистых глаз, выделениями из носовых ходов, заложенностью носа, кашлем, чиханием, отеком в области губ, языка — вероятно, у вас наблюдается повышенная чувствительность к холоду.
Такая симптоматика обычно проходит через полчаса после того, как человек попадает в теплое помещение. Большинство случаев не требует медикаментозного лечения.
«Аллергия на холод представляет собой повышенную ответную реакцию организма на влияние холодовых факторов — температуры воздуха, снега, дождя, ветра. Даже холодная еда способна вызвать крапивницу, отек гортани и прочие негативные проявления. Это ложноаллергическая реакция, так как виновник ее развития — аллерген (белок) в организме отсутствует. Под воздействием низкой температуры из антител и белков в теле образуются короткоживущие, нестойкие иммунные комплексы, быстро распадающиеся в тепле. При истинной аллергии так просто состояние в норму не приведешь», — говорит главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Челябинской области в Челябинском городском округе Юлия Покалюхина.
Спровоцировать холодовую аллергию могут:
• нарушения аутоиммунного характера;
• инфекционные болезни;
• гепатиты вирусной этиологии;
• хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы;
• прием определенных лекарственных препаратов;
• наследственность;
• онкология и другие причины.
При холодовой аллергии большую роль играет правильный уход за кожными покровами, требуется подбор специальных увлажняющих, очищающих и смягчающих средств, а еще важно сбалансированно питаться.
«Курение, употребление спиртных напитков, малоподвижный образ жизни негативно сказываются на работе иммунной системы и приводят к аллергии, в том числе связанной с холодом», — отмечает доктор.
Если вы заметили у себя явную реакцию на холод, следует показаться врачу.