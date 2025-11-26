Дискомфорт после еды говорит о нехватке пищеварительных ферментов

С возрастом этих веществ может становиться меньше

Ферменты являются особыми белками, работающими словно катализаторы: они служат для ускорения процессов переваривания еды, обеспечивая нормальное пищеварение. Ферменты вырабатываются клетками поджелудочной железы, желудка и тонкого кишечника.

«В некоторых случаях может возникать нехватка ферментов, что проявляется тяжестью после еды и дискомфортом в животе, длящимися несколько часов, регулярным вздутием и избыточным газообразованием. Особенно часто это происходит при переедании. Если же к этим симптомам добавляются потеря аппетита, длительная диарея или снижение веса, это может указывать на проблемы с поджелудочной железой», — говорит гастроэнтеролог Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Ирина Строкова.

С возрастом и при неправильном питании риск нехватки ферментов повышается. Ферментные нарушения могут быть первичными, когда поджелудочной железой вырабатывается мало белковых соединений, что обычно происходит из-за повреждения ткани органа, например при хроническом панкреатите, муковисцидозе или после операций на поджелудочной. Также встречаются вторичные расстройства, когда железа производит достаточно ферментов, но они не могут нормально выполнять свои функции, что наблюдается при слишком кислой среде в кишечнике, не позволяющей ферментам активироваться, при нехватке желчи, подготавливающей жиры к расщеплению, или нарушении моторики кишечника, из-за чего ферменты не могут смешиваться с пищей, либо на фоне избыточного роста бактерий в тонкой кишке, разрушающих ферменты.

«Поджелудочная железа обладает высокими компенсаторными возможностями, потому симптомы патологии могут не проявляться, пока уровень липазы — фермента, который участвует в переваривании жиров, — не упадет ниже 10% от нормы», — сообщает доктор.

Тяжелые случаи ферментной недостаточности сопровождаются увеличением объема стула, его «жирностью», потерей веса и дефицитом жирорастворимых витаминов.

Если вы замечаете у себе даже некоторые из названных неполадок, обратитесь к врачу для установления диагноза и назначения терапии.

