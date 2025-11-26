При этих симптомах нужно проверить вены у флеболога

Своевременное лечение варикоза позволит избежать тяжелых осложнений

Варикозное расширение вен — это хроническое заболевание с первичным варикозным расширением подкожных вен нижних конечностей. При патологии стенки вен лишаются своей эластичности, подвергаясь растягиванию и деформациям, с последующим формированием узлов и выпячиванием.

Варикоз опасен своими осложнениями. Болезнь может привести к тромбофлебиту — воспалительному процессу в стенках вен, сопровождающемуся образованием тромба, перекрывающего сосудистый просвет. Вероятно развитие венозной трофической язвы — открытого дефекта кожи и мягких тканей, возникающего при застое крови, отеках и недостаточном питании клеток. Также имеются риски кровотечения, если расширенная варикозная вена разорвется.

«Варикозное расширение вен — заболевание, которое на начальных стадиях может протекать почти незаметно, но чем раньше оно будет обнаружено, тем проще будет остановить развитие болезни и избежать серьезных осложнений. На что стоит обратить внимание? Тяжесть и усталость в ногах к концу дня, особенно если вы много времени проводите стоя или сидя. Небольшие отеки в области лодыжек и стоп. Сосудистые звездочки на коже ног. Ночные судороги в икроножных мышцах. Неприятные ощущения в ногах: жжение, зуд, покалывание», — информируют специалисты городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Записаться на консультацию к флебологу следует даже при наличии одного из перечисленных симптомов. Диагностика варикоза может включать: сбор анамнеза, физикальный осмотр, доплеровское УЗИ сосудов, дуплексное сканирование сосудов, контрастную флебографию, реовазографию вен нижних конечностей, анализы крови.

