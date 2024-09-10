Могут ли согреть капроновые колготки

И вредят ли они венам

Капроновые колготки уже становятся обязательным атрибутом женского образа, ведь осень уверенно осваивается на городских улицах. Часто, особенно у мужчин, возникает недоумение относительно практичности капроновых колготок. Многие подозревают, что они совершенно бесполезны, если рассматривать их как согревающий элемент гардероба. Так ли это?

«Под колготками происходит образование воздушного слоя, прилегающего к телу, а воздух является хорошим теплоизолятором, прогревающим кожу и защищающим от охлаждения. Потому некий согревающий эффект все же присутствует, даже в случае с колготками невысокой плотности», — объясняют флебологи.

При этом врачи напоминают о разумности: если в сентябре еще допустимо щеголять в капроне, то октябрь уж точно дан нам для того, чтобы утепляться.

Еще одна тема, которая связана с использованием колготок, — это возможное нарушение кровообращения. Флебологи уверяют, что обычные колготки и даже утягивающие не способны привести к передавливанию крупных магистралей вен или артерий. Напротив, колготки, если это компрессионное изделие, могут использоваться для улучшения циркуляции крови.

Но вредоносными колготки колготки все же бывают — в том случае, если у женщины наблюдается аллергическая реакция на капрон.