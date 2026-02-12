При этих патологиях женщине нужна консультация репродуктолога

Даже если не планируется скорая беременность, профилактический осмотр будет полезен

На репродуктивное здоровье женщины может оказать влияние множество факторов: возраст, генетика и наследственность, стрессовые состояния, образ жизни, экологические условия проживания, заболевания половой системы. Но часто женщины могут не знать, от скольких составляющих зависит способность к деторождению, пока не задумаются о беременности.

Та самая желанная беременность, к сожалению, наступает не сразу и не у всех, и тогда может потребоваться вмешательство репродуктолога. Ключевым основанием для посещения этого специалиста обычно бывает отсутствие беременности в течение 6—12 месяцев регулярной половой жизни без предохранения. Но это далеко не единственный повод записаться к репродуктологу.

Женщинам старше 35 лет, у которых еще нет детей, но беременность в планы входит, тоже следует посетить репродуктолога, поскольку возраст считается фактором снижения фертильности и после 30 вероятность наступления естественной беременности сокращается. В этом случае врач оценит состояние органов малого таза и овариальный резерв — запас яйцеклеток, от которого зависят шансы на зачатие.





«Нерегулярный цикл, отсутствие месячных, болезненные ощущения во время менструации могут свидетельствовать о гормональных сбоях или заболеваниях яичников, что также требует обследования. Отсутствие признаков овуляции тоже должно насторожить женщину, как и патологии матки и труб: эндометриоз, миома, непроходимость труб существенно снижают шансы на самостоятельное наступление беременности», — говорят репродуктологи.

Семейная история генетических заболеваний, хромосомных аномалий также является поводом проконсультироваться с врачом. Как и опыт неудачных беременностей: если ранее были случаи невынашивания, замерших плодов или выкидышей, специалист сможет определить причины и предложить профилактику. Решение о проведении процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) тоже не обходится без участия репродуктолога.

