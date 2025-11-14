Какие гормональные нарушения мешают наступлению беременности

Планирование ребенка нужно начинать с консультации врача

Нормальное функционирование репродуктивной системы женщины зависит от множества факторов, среди которых ключевое значение имеют гормоны. Нарушения в работе эндокринной сферы могут привести к проблемам с зачатием и вынашиванием ребенка. Какие наиболее распространенные гормональные расстройства влияют на фертильность женщин?

Гиперандрогения. Гиперандрогения характеризуется повышенным уровнем мужских половых гормонов — андрогенов в организме женщины. Это состояние часто сопровождается акне, гирсутизмом — оволосением по мужскому типу, нарушением менструального цикла и бесплодием. Причиной гиперандрогении бывает поликистоз яичников, опухоли надпочечников или яичников, а также заболевания щитовидной железы.

Дисфункция щитовидной железы. Щитовидная железа играет важную роль в регуляции метаболизма и сказывается на работе многих органов и систем, включая репродуктивный потенциал. Недостаточная выработка тиреоидных гормонов (гипотиреоз) или их избыток (гипертиреоз) могут приводить к сбоям в овуляции, снижению качества яйцеклеток и повышению риска выкидыша.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Синдром поликистозных яичников является распространенным заболеванием, приводящим к женскому бесплодию. Оно сопряжено с нарушением выработки инсулина и андрогенов, что вызывает множественные фолликулярные кисты в яичниках. СПКЯ проявляется нерегулярностью менструаций, избыточным весом, угревой сыпью и проблемами с зачатием.

Проблемы с гипоталамусом и гипофизом. Гипоталамус и гипофиз отвечают за выработку гонадотропных гормонов, регулирующих деятельность яичников. Повреждение этих структур мозга вследствие травм, опухолей или воспалительных процессов провоцирует недостаточность лютеинизирующего гормона (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Эти изменения чреваты отсутствием овуляции и невозможностью забеременеть естественным путем.





Кроме перечисленных состояний, существуют и другие факторы, меняющие гормональный фон и мешающие деторождению: стрессовые ситуации, хронические воспалительные процессы, избыточный вес или дефицит массы тела, генетические мутации, прием некоторых лекарственных препаратов.

Для диагностики гормональных расстройств врачи проводят комплексное обследование пациенток, включающее анализы крови на гормоны, ультразвуковое исследование органов малого таза, консультации узких специалистов — эндокринолога, гинеколога-эндокринолога.

Если вы только планируете беременность, обратитесь к гинекологу, чтобы врач исключил возможные проблемы и помог подготовиться к зачатию. Если вы пытаетесь забеременеть от шести месяцев и дольше при наличии регулярной половой жизни, но тесты все время показывают отрицательный результат, посетите врача для проведения обширной диагностики.

