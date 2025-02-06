Какие последствия вызывают просроченные лекарства

Аритмию, антибиотикорезистентность — а что еще?

Регулярно проверяя домашнюю аптечку, вы защищаете себя и близких от случайного употребления просроченных лекарств. Будем честны, наверняка не каждый смотрит срок годности на упаковке с медикаментами, прежде чем их принять.

Вам может казаться, что вы совсем недавно покупали тот или иной препарат, а в действительности его сроки уже могли выйти. Даже если осталось много лекарства и вам жалко выбрасывать упаковку, лучше сделать это. В противном случае есть риски серьезно навредить организму.

«Если пить просроченные обезболивающие, пострадать могут печень и почки, если антибиотики — во-первых, не будет эффекта, а во-вторых, есть вероятность развития бактериальной резистентности, что осложнит течение болезни, потому что она не будет поддаваться терапии», — предупреждают терапевты.

Если воспользоваться вакциной или сывороткой с истекшим сроком годности, повысятся риски заражения заболеванием, поскольку средства утратят свою способность вызывать иммунный ответ. Негодные препараты для сердца и сосудов опасны резким снижением артериального давления и появлением аритмии.

Стоит отметить, если таблетки выпускаются в баночке, после ее вскрытия хранить их можно не более года. Еще меньший срок хранения после нарушения целостности упаковки у лекарств в жидкой форме. Чтобы не нанести ущерба своему здоровью, всегда следует проверять не только дату, до которой можно реализовать лекарство, но и ознакомиться с условиями и временем хранения после вскрытия препарата — это может сокращать сроки годности.

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