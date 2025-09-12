Как пить антибиотики при пропуске приема таблетки

Нужно ли удваивать дозу

Если врач назначает вам антибиотики, обязательно уточните, сколько дней, какое количество таблеток в сутки и с каким интервалом вы должны их пить, а также поинтересуйтесь, с какими продуктами и напитками не стоит сочетать антибиотики.

В антибиотикотерапии очень важно следовать схеме приема. Если, например, вы пьете таблетки дважды в сутки — в 8 утра и в 16 часов дня, стоит соблюдать такой график до окончания лечения. Но что делать, если вы случайно пропустили прием таблетки?

«Пропуская прием антибиотика, вы провоцируете снижение концентрации препарата в крови, что сказывается на эффективности лекарства. Пропуск повышает риск выработки у бактерий, против которых назначен антибиотик, механизма резистентности. Однако при пропуске прием продолжают. Не удваивайте дозу. Не пытайтесь „наверстать“ пропущенный прием двойной дозой. Это может повысить риск побочных эффектов без реальной пользы», — говорят терапевты.

Примите пропущенную дозу как можно скорее, если до следующей запланированной дозы остается достаточно времени. Если же время очередной таблетки уже подходит, забудьте о пропущенной и продолжайте принимать препарат по обычному графику. В дальнейшем старайтесь придерживаться расписания. Просто теперь вы примете последнюю таблетку не на пятый, например, а на шестой день. Не растягивайте курс нарочно и не прекращайте лечение преждевременно, даже если симптомы исчезли.

Если вы пропустили несколько приемов доз или периодически забываете выпить таблетку, свяжитесь с врачом, который назначил вам антибиотик, и уточните, как быть дальше. Возможно, доктор скорректирует терапию.

Читайте также: Как самолечение простуды может убить иммунитет и разрушить почки.

Смотрите еще: Как выбрать пробиотик.

Это тоже интересно: В чем опасность сочетания антибиотиков и алкоголя.