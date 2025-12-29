Праздники могут стать причиной гипертонического криза

Как предотвратить повышение артериального давления

Во время праздников организм испытывает повышенные нагрузки, которые особенно негативно могут сказываться на здоровье людей с артериальной гипертензией, вплоть до госпитализации. Чтобы минимизировать риски повышения давления сверх нормы и ухудшения состояния здоровья, важно соблюдать некоторые рекомендации.

«Повышение артериального давления в праздники бывает связано с целым рядом факторов: перееданием жирной и соленой пищи, злоупотреблением алкоголем, продолжительной гиподинамией. Сильно влияют и стрессовые ситуации: необходимость готовить много блюд и встречи с большим количеством гостей дают чрезмерную нагрузку на людей с хронической гипертензией. Отражается и отсутствие нормального режима сна вследствие поздних гуляний и раннего подъема, а также курение, если имеется такая привычка», — предупреждают кардиологи.

Снизить вероятность резкого скачка давления в период праздничных дней позволит:

• контроль питания. Отдавайте предпочтение легким блюдам с низким содержанием соли и жира. Ограничьте потребление алкогольных напитков;

• физическая активность. Старайтесь сохранять привычный уровень физической активности даже в праздники;

• соблюдение графика приема лекарств. Обязательно принимайте назначенные врачом препараты вовремя, не пропуская дней;

• регулярная проверка давления. Измеряйте давление ежедневно утром и вечером;

• минимизация стресса. Постарайтесь заранее распределить обязанности по приготовлению еды и уборке, чтобы уменьшить нагрузку;

• отказ от курения и употребления кофеинсодержащих продуктов.

