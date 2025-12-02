Изолированная систолическая гипертензия чаще возникает в пожилом возрасте

Естественный процесс старения артерий — основная причина патологии

Изолированная систолическая гипертензия характеризуется повышением только верхнего (систолического) показателя артериального давления при нормальных значениях нижнего (диастолического). У пожилых людей это явление встречается чаще всего и обусловлено несколькими факторами.

По мере старения организм теряет эластичность крупных артерий, их стенки становятся жестче, им сложнее расширяться и сужаться, что повышает сопротивление кровотоку и заставляет сердце сильнее напрягаться, чтобы кровь по артериям разносилась к органам. Из-за этой нагрузки поднимается систолическое давление.

«Изменение сократительной способности миокарда также влияет на показатели давления. Сердечная мышца постепенно ослабевает, уменьшается объем выбрасываемой крови при каждом ударе сердца. Для компенсации организму приходится увеличивать частоту сердечных сокращений и усиливать сокращение миокарда, что повышает верхнее значение давления», — говорят кардиологи.

Наследственность тоже вносит свою лепту в развитие изолированной систолической гипертензии, как и наличие сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, атеросклероза, ожирения — эти патологии усугубляют ситуацию.





Давление выходит за пределы нормы и при повышенном потреблении натрия. Многие пожилые люди едят большое количество соленой пищи, а это чревато задержкой жидкости в организме и повышением объема циркулирующей крови, что увеличивает нагрузку на сердце и сосуды.

Повторяющиеся эпизоды повышения давления — повод для обращения к врачу и обследования: сдачи анализа мочи и биохимии крови, проведения ЭКГ, УЗИ сердца, суточного мониторирования артериального давления.

При подтверждении диагноза пациенту будут назначены антигипертензивные препараты, принимать которые нужно строго по инструкции, а также коррекция образа жизни с ограничением потребления поваренной соли, увеличением посильной физической активности, отказом от вредных привычек, соблюдением режима сна и отдыха.

