Правильная установка монитора защитит от синдрома компьютерной шеи

Он грозит всем, кто много времени проводит перед экраном

Современного человека уже нельзя представить без компьютера или смартфона, сегодня все мы существенную часть своего времени проводим перед каким-нибудь экраном, что грозит каждому развитием синдрома компьютерной шеи.

Синдром компьютерной шеи — это патологическое состояние, развивающееся на фоне длительного статического напряжения мышц шеи и головы и неправильного положения головы, что вызывает дискомфорт и боли в шейном отделе позвоночника, а также головные боли.

«Во время работы за компьютером верхний край монитора должен быть на уровне глаз, а расстояние — 50—70 сантиметров. Для ноутбуков нужны подставки. Столы с изменяемой высотой позволяют чередовать положение сидя и стоя, что значительно снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. При использовании смартфона критически важная привычка для здоровья шеи и осанки — держать устройство на уровне глаз. Это позволяет избежать наклона головы вперед на 15—30°, который создает колоссальную нагрузку на позвоночник, увеличивая ее на 18—27 килограммов»,— говорит невролог Челябинской областной клинической больницы Алена Гуленина.

Предотвратить появление «компьютерной шеи» позволяют занятия лечебной физкультурой, плаванием, йогой и пилатесом — они помогают укрепить мышцы и разгрузить позвоночник. Силовые тренировки также имеют свой эффект, но здесь важно соблюдать осторожность, и новичку лучше заниматься с инструктором. Однако даже занятия не помогут компенсировать многочасовое пребывание в нефизиологичной позе, поэтому важен комплексный подход, но сперва нужно научиться правильно сидеть.

