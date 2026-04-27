Современного человека уже нельзя представить без компьютера или смартфона, сегодня все мы существенную часть своего времени проводим перед каким-нибудь экраном, что грозит каждому развитием синдрома компьютерной шеи.
Синдром компьютерной шеи — это патологическое состояние, развивающееся на фоне длительного статического напряжения мышц шеи и головы и неправильного положения головы, что вызывает дискомфорт и боли в шейном отделе позвоночника, а также головные боли.
«Во время работы за компьютером верхний край монитора должен быть на уровне глаз, а расстояние — 50—70 сантиметров. Для ноутбуков нужны подставки. Столы с изменяемой высотой позволяют чередовать положение сидя и стоя, что значительно снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. При использовании смартфона критически важная привычка для здоровья шеи и осанки — держать устройство на уровне глаз. Это позволяет избежать наклона головы вперед на 15—30°, который создает колоссальную нагрузку на позвоночник, увеличивая ее на 18—27 килограммов»,— говорит невролог Челябинской областной клинической больницы Алена Гуленина.
Предотвратить появление «компьютерной шеи» позволяют занятия лечебной физкультурой, плаванием, йогой и пилатесом — они помогают укрепить мышцы и разгрузить позвоночник. Силовые тренировки также имеют свой эффект, но здесь важно соблюдать осторожность, и новичку лучше заниматься с инструктором. Однако даже занятия не помогут компенсировать многочасовое пребывание в нефизиологичной позе, поэтому важен комплексный подход, но сперва нужно научиться правильно сидеть.
