Повторяющийся будильник ведет к неврозу

Просыпаться лучше после первого звонка

Медики предостерегают всех, кому тяжело дается утренний подъем и кто имеет привычку ставить по несколько звонков будильника с интервалом в 5—10 минут — такое «нервное» пробуждение не идет на пользу организму. Почему важно стараться вставать после первого звонка?

Здоровым может считаться только непрерывный сон продолжительностью в 7—9 часов, если же случается искусственное прерывание сна, как это делают установленные подряд будильники, происходит нарушение естественного цикла с фазами глубокого и быстрого сна.

«Нарушение фазы сна приводит к разрушению полного сна, от этого нервная система становится перевозбужденной, что грозит формированием неврозов, нервных тиков, невритов, повышением раздражительности», — сообщают сомнологи.

Главной проблемой является то, что вслед за каждым преждевременным пробуждением и последующей попыткой доспать мозгу не удается совершить полноценное погружение в глубокую восстанавливающую фазу. Что заканчивается чувством разбитости при подъеме даже при условии, что в целом на сон было отведено достаточно времени. Такая ситуация постепенно может спровоцировать хроническую бессонницу.

Полезнее избавиться от привычки дублировать будильники и встречать утро через мягкое и естественное пробуждение, что могут обеспечить современные технологии посредством включения тихой музыки и света. Сомнологи отмечают, что человеку, как части живой природы, как животному и как растению, свойственно просыпаться от света.

Читайте также: Повысить продуктивность можно этим утренним ритуалом.

Смотрите еще: Как заснуть посреди ночи за пять минут.