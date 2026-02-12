Повысить продуктивность можно этим утренним ритуалом

Эта простая привычка стимулирует к действиям

Если по утрам вам не хватает мотивации, попробуйте поднять продуктивность при помощи простого ритуала. Задать темп грядущему дню позволит такая нехитрая привычка, как заправка постели.

Заправляя кровать, мы подаем мозгу сигнал о наступлении дня и необходимости браться за дела. Совершив такой простой шаг, удается ускориться и подготовиться к следующим задачам. Таково влияние поведенческого механизма, когда за маленькой победой следуют дальнейшие одна за другой.

Привычка выполнять предсказуемое действие при утреннем подъеме отправляет в мозг информацию о запуске автоматической последовательности, а кратковременный выброс нейромедиаторов, служащий небольшой наградой при выполнении задачи, способствует укреплению поведения при повторении действия.

