Может ли беременность спровоцировать онкологию

До зачатия женщине желательно пройти углубленное обследование

Беременность — это уникальный физиологический процесс, вызывающий множество изменений в организме женщины, потому существует ряд мифов и заблуждений о влиянии беременности на развитие онкологических заболеваний. И один из наиболее распространенных вопросов в том, может ли вынашивание ребенка спровоцировать зарождение рака?

Исследования говорят, что беременность сама по себе не относится к фактору, способствующему развитию рака. Наоборот, некоторые научные данные указывают на то, что беременность может иметь защитный эффект против определенных видов онкологии — злокачественных поражений молочной железы и яичников. Это связано с гормональными изменениями, происходящими при вынашивании, а также с тем, что беременные женщины имеют меньше циклов менструации, что способно снижать общий риск рака.

«В то же время существует вероятность, что некоторые онкологические заболевания будут диагностированы во время беременности. Например, рак молочной железы выявляется на более поздних стадиях у беременных женщин, поскольку изменения в груди в этот период могут маскировать симптомы. Однако это не означает, что беременность спровоцировала рак, скорее, заболевание могло развиваться до зачатия, но не было обнаружено», — сообщают гинекологи.

Наука продолжает изучение этого вопроса, и пока специалисты не находят подтверждений тому, что беременность может обернуться такой «побочкой». В чем медики точно уверены, так это в том, что женщинам, планирующим беременность, следует проходить регулярные обследования и обсуждать свои риски с докторами.

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