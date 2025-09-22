Помогает ли чеснок от простуды

Может ли продукт укрепить иммунитет

Многие слышали о пользе чеснока для здоровья, особенно в период простудных заболеваний. Считается, что регулярное потребление чеснока способно укреплять иммунную систему и защищать организм от вирусных инфекций, но насколько обоснованны эти утверждения?

Научные исследования показывают, что чеснок действительно обладает некоторыми полезными свойствами, способствующими повышению защитных сил организма.

«Основные активные компоненты чеснока включают аллицин, диаллилдисульфид и аджоен, которые имеют антиоксидантный и противовоспалительный потенциал. Эти вещества содействуют борьбе организма с инфекциями и поддерживают общее здоровье», — говорят нутрициологи.

Однако важно отметить, что эффективность чеснока в профилактике и лечении ОРВИ пока недостаточно изучена. Некоторые научные труды указывают на потенциальную пользу продукта в сокращении риска развития простуды, но убедительных доказательств, подтверждающих значительное снижение частоты и тяжести симптомов, пока мало.

При этом отрицать пользу продукта как такового все же нельзя, потому для достижения возможного благотворного эффекта рекомендуется есть свежий чеснок в небольших количествах. Один зубчик свежего чеснока в день считается безопасным и достаточным количеством для большинства взрослых.

Перед началом регулярного приема чеснока следует проконсультироваться с врачом, особенно если имеются хронические заболевания, допустим проблемы с желудком. И конечно, после чеснока важно позаботиться о свежести дыхания, чтобы не доставлять дискомфорта окружающим.

Читайте также: Чеснок способен снизить давление и защитить от тромбоза.

Смотрите еще: Этот чай укрепит иммунитет осенью.