Подогрев сидений в машине грозит мужчинам бесплодием

От высоких температур в области паха снижается качество спермы

Многие автовладельцы в холодное время года начинают злоупотреблять подогревом сидений в салоне. И вот это весьма опасно для здоровья мужчин, поскольку негативно сказывается на репродуктивных возможностях и даже может стать причиной бесплодия.

«Эта история для мужчин противопоказана. Дело в том, что яички находятся вне организма, и если злоупотреблять всевозможными согревающими матами либо подогревающими элементами, то мы попадаем в ситуацию, когда это может сказаться на качестве спермы и на сперматогенезе», — говорит кандидат медицинских наук старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Минздрава России Андрей Кондрахин.

Идеальная температура для семенников — 34°C, как раз в таких условиях могут нормально созревать сперматозоиды. Подогрев сиденья способен повысить температуру в области паха на 4—5°C, что даже выше оптимальной температуры всего тела.

Помимо этого, подогрев сиденья обостряет хронические болезни. Например, проблемы с геморроем: тепло стимулирует кровообращение, в том числе и в геморроидальных узлах. У людей с пиелонефритом или иными заболеваниями почек тепло может усугубить инфекционный процесс. То же касается простатита и патологий мочевого пузыря.

Подогрев в машине следует использовать правильно и, главное, дозированно. Согревайтесь так, чтобы не заболеть, если замерзли, но постоянно греть органы малого таза и поясницу не нужно.

