Дефицит тестостерона у мужчин может начаться с плохого настроения

Проблемы с эрекцией приходят позже других симптомов

Тестостерон является мужским половым гормоном, играющим важную роль в репродуктивной функции. В современном мире врачи все чаще вынуждены наблюдать тенденцию к снижению уровня тестостерона у представителей сильного пола, что обычно бывает связано с нездоровым образом жизни: гиподинамией, вредной едой, пристрастием к алкоголю, недосыпом, хроническим стрессом.

«Основная жалоба, которая беспокоит мужчин на фоне андрогенного дефицита, — это снижение либидо, эректильная дисфункция. Но в первую очередь возникают симптомы, на которые мужчины, как правило, не обращают внимания: ухудшение настроения, усталость, повышенная утомляемость, раздражительность, возможны нарушения сна», — говорит эндокринолог клиники ЮУГМУ Минздрава России Елена Белашкина.

Далее у мужчины может случиться сокращение активности, мышечной массы и силы, прибавка в весе, а с нарастающим ожирением увеличиваются и риски остеопороза — при этой патологии снижается плотность костной ткани. Стоит отметить, что как дефицит тестостерона приводит к избыточному весу, так и, наоборот, само ожирение способствует снижению уровня половых гормонов. Еще тестостерон может падать на фоне нарушений деятельности щитовидной железы или сахарного диабета.

Врачи рекомендуют всем мужчинам уже с 30, а с 40 лет обязательно ежегодно обращаться к урологу и проверять уровень тестостерона, ПСА (простатический специфический антиген), делать УЗИ жизненно важных органов, а также не забывать про общетерапевтическое обследование — диспансеризацию.

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