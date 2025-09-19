Поддержать иммунитет в сезон простуд может облепиха

Эту ягоду относят к суперфудам

Облепиху можно считать настоящим витаминным коктейлем: она в разы богаче лимона поддерживающим иммунитет витамином С, насыщена витаминами группы В, в которых нуждается нервная система, содержит витамин Е, важный для репродуктивной функции, и витамин К, укрепляющий кости.

«Облепиха также располагает ненасыщенными жирными кислотами омега-7 — они помогают восстанавливать слизистые оболочки и заживлять раны, а еще железом, магнием, бором и серотонином — гормоном счастья», — говорят нутрициологи.

Чтобы повысить иммунную защиту, можно готовить морсы из облепихи или добавлять ягоды в чай.

Только пациентам с желчнокаменной болезнью, панкреатитом и повышенной кислотностью желудка стоит согласовать с врачом возможность употребления облепихи.

