Почки или спина: как понять, из‑за чего болит поясница

Какие еще симптомы могут наблюдаться при разных состояниях

Заболела поясница и вы не можете понять, что стало тому причиной: это проблемы со спиной или недуг коснулся почек? Как же определить источник неприятных ощущений?

Спина может болеть из-за остеохондроза позвоночника, межпозвонковой грыжи дисков, радикулита, миозита, травмы позвоночника и мышечного корсета, длительного пребывания в неудобной позе.

«Обычно такая боль имеет тянущий характер, иногда сопровождается прострелами, усиливаясь при движении тела, наклонах вперед или поворотах туловища. Часто неприятные ощущения возникают утром после сна или от длительного сидячего положения. Иногда наблюдаются покалывания в ногах, слабость, ограничение подвижности в пояснице, чувство тяжести и напряжения мышц», — говорят терапевты.

Если причина в болезни почек (например, пиелонефрите, камнях, опухоли, гидронефрозе), боль обычно является тупой, постоянной, постепенно нарастающей и распространяющейся на область ниже ребер, сбоку и даже в паховую зону. Также могут присутствовать чувство давления внутри живота и неприятные ощущения при постукивании пальцами по нижним ребрам сзади.

Кроме непосредственно болезненных ощущений, часто появляются дополнительные признаки заболеваний почек: повышение температуры тела, озноб, тошнота, рвота, изменение цвета мочи либо мутность или наличие крови, учащенное мочеиспускание или затруднения при попытке помочиться.

Самостоятельно точно назвать провокатора боли практически невозможно, поскольку симптоматика может пересекаться. Если вы испытываете длительные болевые ощущения в поясничной зоне, рекомендуется проконсультироваться с терапевтом либо нефрологом для установления диагноза и назначения соответствующего лечения.

Читайте также: Чем полезно «поить» почки.

Смотрите еще: Почему ребенку при боли в животе нельзя давать лекарство.