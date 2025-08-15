Почему ребенку при боли в животе нельзя давать лекарство

Обезболивающее до осмотра врача под запретом

Когда ребенок мучается от боли в животе, родители, в стремлении облегчить страдания чада, могут дать ему таблетку, но обезболивающее при таком синдроме способно усугубить положение пациента.

«Причиной болей в животе может являться не обычное расстройство пищеварения, а серьезная хирургическая патология, при которой счет идет на часы. У детей боль может быть симптомом таких опасных состояний, как: острый аппендицит, заворот или инвагинация кишечника, ущемленная грыжа, перфорация желудка или кишечника, другие острые хирургические заболевания органов брюшной полости», — предупреждает заведующий отделением гнойной хирургии Челябинской областной детской клинической больницы Михаил Погорелов.

Почему обезболивающее опасно в такой ситуации? Врачу важно знать не только о жалобах ребенка, но и понимать объективные признаки: локализацию боли, реакцию на пальпацию, наличие напряжения мышц живота и значения температуры. Обезболивающим можно «стереть» картину болезни, временно убрав симптомы. Точный диагноз будет определен позже, что увеличит риски осложнений, и тогда ребенку потребуется более сложное вмешательство.

Срочная помощь хирурга нужна при:

• внезапной и нарастающей боли в животе;

• рвоте (особенно с примесью желчи или крови);

• высокой температуре;

• вздутии живота, задержке стула или газов;

• резкой слабости, бледности, холодном поте.

«При острых хирургических патологиях у детей промедление может стоить здоровья, а иногда и жизни. Обезболивающее до осмотра — это как закрасить на карте красный сигнал тревоги. Врач должен видеть всю картину, чтобы помочь вовремя», — отмечает доктор.

При появлении болей в животе у ребенка важно скорее обратиться за медицинской помощью, зафиксировав время начала боли, ее локализацию, изменения в самочувствии больного. До осмотра ребенка врачом нельзя давать обезболивающих.

Читайте также: Почему ребенок храпит во сне.

Смотрите еще: Как остановить прогрессирование миопии у школьника.