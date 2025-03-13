Чем полезно «поить» почки

Как питьевой режим влияет на здоровье органов

Здоровье почек напрямую зависит от питьевого режима. Почки выполняют важную функцию по фильтрации крови и удалению токсинов из организма, и адекватное потребление жидкости способствует их полноценной деятельности. Правильный питьевой режим позволяет предотвратить образование камней, развитие инфекций и другие патологии.

«Наиболее важным напитком для почек является простая вода. Она помогает поддерживать гидратацию, разбавляет мочу и выводит токсины. Рекомендуется пить около 1,5—2 литров воды в день, но индивидуальная норма может варьироваться в зависимости от уровня активности, климата и состояния здоровья», — сообщают нефрологи.





Морсы из ягод, таких как клюква и брусника, особенно полезны для почек. Эти ягоды содержат природные антисептики, предотвращающие инфекции мочевыводящих путей. Клюквенный морс также снижает вероятность образования камней.

Благотворное влияние на здоровье почек оказывают и некоторые травяные сборы. Например, чай из листьев брусники обладает мочегонным эффектом и позволяет очищать почки, чай из хвоща полевого известен своими диуретическими свойствами, что важно для выведения лишней жидкости и токсинов, а чай из корня одуванчика улучшает функции печени и почек, очищая организм. Для почек полезны настои с петрушкой, укропом, крапивой, березовыми листьями, ортосифоном тычиночным (он же почечный чай), ромашкой, шалфеем, календулой.