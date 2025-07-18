Какие компоненты крема помогают бороться с возрастным птозом

Кто более подвержен такой деформации

Птоз кожи — это опущение тканей лица и шеи на фоне потери их эластичности, уменьшения объема и ослабления поддержки мягких тканей. Со временем, под воздействием возрастных изменений, гравитации и внешних факторов, кожа утрачивает упругость и контуры лица делаются менее очерченными. Птоз проявляется в виде ниспадающих уголков рта, опущенных щек, второго подбородка и общего «усталого» вида.

Птозу подвержены все, кто стареет, однако на его развитие влияет множество факторов: генетическая предрасположенность, образ жизни, качество ухода за кожей, вредные привычки, ультрафиолетовое излучение.





«Современные косметические средства могут содержать активные ингредиенты, укрепляющие и подтягивающие кожу, а также замедляющие процессы ее старения. Обратите внимание на пептиды — эти молекулы стимулируют синтез коллагена и эластина, повышают упругость покровов и восстанавливают их», — говорит косметолог Ирина Леонгардт.

На помощь придет и ретинол, он усиливает обновление клеток, содействует эластичности кожи и выработке коллагена. Укрепляет соединительную ткань и уплотняет кожу также кремниевая кислота, а гиалуроновая обеспечивает глубокое увлажнение, повышение упругости и гладкости. Антиоксиданты в виде витаминов C, E, коэнзима Q10 защищают кожу от свободных радикалов, замедляют процессы старения и предотвращают потерю эластичности. Помогают и фитосоставы с растительными экстрактами, например экстракты зеленого чая, центеллы, кофеина — они делают сосуды прочными, запускают микроциркуляцию и поддерживают тонус кожи. Некоторые кремы еще содержат вещества, создающие эффект микромассажа или легкой подтяжки, что дает возможность визуально снизить выраженность птоза.

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