Почему возникает диарея на нервной почве

Кишечник подводит в ответственные моменты из‑за «медвежьей болезни»

Волноваться перед экзаменом, публичным выступлением, собеседованием или другим важным мероприятием вполне нормально, но некоторые люди настолько сильно переживают, что перед ключевым событием у них внутри все сжимается и начинает крутить в животе. Когда во время стресса желудочный тракт подводит, так что человеку то и дело надо посещать туалет, — это называется медвежьей болезнью. Что же вызывает диарею на фоне волнения?

Заболевания, развивающиеся по психосоматической причине, занимают целый список, и, согласно данным статистики, от 35 до 70 процентов людей имеют нарушения со стороны органов пищеварения именно из-за психосоматики. Поэтому оказание медицинской помощи в таких случаях бывает недостаточно полным — врачи просто не могут найти физиологическую причину сбоя: пациент жалуется на боли, диарею, тошноту, но обследование не выявляет патологии. Из-за недостаточной ясности клинической картины пациентам чаще ставится диагноз «синдром раздраженного кишечника».

«Диарея из-за стресса может случаться потому, что у желудочно-кишечного тракта есть собственная нервная система и некий „второй мозг“. Однако это не автономный „мозг“, он контролируется центральной нервной системой. Выходит, что „пульт управления“ все же у „главного“ мозга», — говорят неврологи.





Когда эпизоды диареи сопряжены исключительно со стрессом — это не относится к болезни в привычном ее понимании, с этим нужно разбираться в кабинете психолога. Если же стресс становится хроническим, человек рискует пострадать от синдрома раздраженного кишечника, при котором будут боли в животе, продолжительная диарея или запоры. Тут надо проходить лечение у гастроэнтеролога.

Помощь в контроле стресса могут оказать медитация, дыхательные упражнения, ванны с магниевой солью, прием препаратов магния (по назначению врача), ароматерапия с маслами лаванды, нероли, розы, иланг-иланга, жасмина.

Еще полезно разнообразить свое питание темными ягодами, жирной рыбой, авокадо, цитрусовыми, морковью, сельдереем, куриными яйцами, зеленым чаем, миндалем — в этих продуктах содержится триптофан, способствующий производству серотонина в организме, а также антиоксиданты, белки и полезные жиры, важные для центральной нервной системы.

